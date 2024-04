Chleb razowy - kaloryczność, wartości i składniki odżywcze, właściwości

Chleb razowy - składniki odżywcze

Chleb razowy, bogaty w białko, błonnik, witaminy z grupy B oraz minerały takie jak magnez, żelazo, fosfor i selen, jest nie tylko smacznym, ale i zdrowym wyborem dla osób dbających o zbilansowaną dietę. Badania pokazują, że regularne włączanie do diety chleba razowego może przyczynić się do obniżenia poziomu złego cholesterolu LDL, co jest kluczowe dla zdrowia serca. Ponadto, wysoka zawartość błonnika sprzyja prawidłowej pracy układu pokarmowego, pomagając w utrzymaniu uczucia sytości na dłużej, co może być pomocne w kontrolowaniu masy ciała.