Niesamowite odkrycie. Oto jak zmienia się mózg kobiety w ciąży

Podczas ciąży kora mózgowa traci objętość

Ciąża to prawdziwa rewolucja dla organizmu, przez który przetacza się burza hormonalna. Nie da się jej porównać z żadnym innym doświadczeniem w życiu człowieka. Dlatego zespół dr Carmony uznał, że zmianom musi podlegać również mózg. Przeprowadzony eksperyment pokazał, że w tym okresie w korze mózgowej kobiet dochodzi do zaskakujących zmian. Staje się ona aż o około 2,5 proc. cieńsza a jej objętość zmniejsza się o 4,6 proc. Co ciekawe, po porodzie większość tych zmian się cofa, ale nie wszystkie.