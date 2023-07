Cichopek połączyła stan zdrowia Madonny z poprawianiem urody. "Żenująca refleksja"

Ostatnio światowe i polskie media obiegły niepokojące doniesienia dotyczące złego stanu zdrowia Madonny. Gwiazda trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie spędziła kilka dni. Choć oficjalnie nie podano przyczyny, to menadżer artystki wspomniał o infekcji bakteryjnej. - Prawdopodobnie zmaga się z sepsą - stwierdził potem doktor Stuart Fisher na łamach "Daily Mail". Do tej pory jednak są to wyłącznie spekulacje, bo nie ujawniono żadnych oficjalnych szczegółów dotyczących stanu Madonny. Tymczasem w "Pytaniu na śniadanie" Katarzyna Cichopek i Aleksandra Grysz pokusiły się o snucie spekulacji na ten temat.