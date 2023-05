Katarzyna Cichopek w eleganckim garniturze. Model idealny na lato

Katarzyna Cichopek pojawiła się na evencie "#piękniejestbyć". Celebrytka na tę okazję wybrała garnitur w lżejszym, bardziej letnim wydaniu. Sportowa elegancja w połączeniu ze szpilkami i niewielką torebką na złotym łańcuszku stworzyły zgraną całość.

Katarzyna Cichopek w krótkim zestawie. Strzał w dziesiątkę?

Gwiazda "M jak miłość" najwyraźniej poczuła przypływ ciepłego powietrza. Na popołudniowe wydarzenie udała się w zestawie składającym się z beżowej marynarki z kontrastującymi klapami oraz krótkich garniturowych spodenek.

W ten sposób pozostała wierna trendującym garniturom, dostosowując je do obecnej pory roku. Krótki dół wyeksponował zgrabne i już opalone nogi celebrytki. Jedyne, do czego można się przyczepić to fakt, że celebrytce chyba zabrakło czasu na doprasowanie spodenek - być może zawinił tu materiał, z którego zostały uszyte. Całości dopełniły klasyczne białe szpilki. Pod marynarką Katarzyny znajdował się klasyczny biały t-shirt z dekoltem w szpic.

Katarzyna Cichopek na evencie w krótkich spodenkach © AKPA | AKPA

Tego dnia Katarzyna Cichopek zrezygnowała z mocnego makijażu, stawiając na efekt "glow up". Skóra gwiazdy TVP wyglądała zdrowo i świeżo. Delikatnie podkreślone oczy i usta szminką w neutralnym kolorze sprawiły, że cały make-up wyglądał bardzo naturalnie. Do tego zaczesane do tyłu włosy i mamy gotowy profesjonalny i prosty do odtworzenia look.

Cichopek nie zaszalała z dodatkami. Na event przyszła jedynie z torebką na złotym łańcuszku. Nie widzimy naszyjników, pierścionków, ani nawet kolczyków. Krótkie paznokcie zostały pomalowane na delikatny różowy kolor. Cała stylizacja przez to prezentowała się nieco sportowo, choć nadal dość elegancko.

