Ciężko o wygodniejsze i cieplejsze kapcie. Jest w nich cieplutko, jak przy piecyku

W kapciach wyścielonych wełną merino twoje stopy będą czuły się, jakby stąpały po chmurce. I w tym stwierdzeniu nie ma ani grama przesady. Środek tych kapci jest miękki, przyjemny i co szczególnie ważne dla zmarzluchów – ciepły. W tych bamboszkach można śmiało pomykać po domu bez skarpetek (merino nie gryzie!), a i tak stopy będą cieplutkie, ale nie spocone. Wełna merynosów bardzo dobrze oddycha – to jest jej kolejna zaleta. Bez obaw więc – nogi nie będą się w takich kapciach pocić. A nawet jeśli tak się zdarzy, kapcie nie przejmą nieprzyjemnego zapachu potu, bo merino ma właściwości antyalergiczne i antybakteryjne. Co ciekawe kontakt merino ze skórą może mieć nawet właściwości prozdrowotne. Włókna wełny zapewnią skórze mikromasaż, który wpłynie na poprawę krążenia. Takie kapcie to inwestycja całoroczna. Zimą zagwarantuje stopom ciepło, a latem da fajną ochłodę.