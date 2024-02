Co dać w prezencie na walentynki? Garść propozycji dla niej i dla niego

Kwiaty to prezent, który zawsze jest trafiony i wywołuje na twarzy kobiety promienny uśmiech. Przy okazji walentynek warto wybrać czerwone róże, ponieważ to właśnie one są symbolem namiętnej miłości. Od kilku lat popularnością cieszą się alternatywy dla bukietów, takie jak flowerboxy, czyli kwiaty umieszczone w eleganckim pudełku. Ceny owego podarunku zależą oczywiście od miasta i konkretnej kwiaciarni.