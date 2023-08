Copenhagen Fashion Week: Top Street Style Trends

Butter Color

Kolor, który jak naukowo udowodniono, natychmiast poprawia nastrój, maślana żółć to nowy beż. Ten kolor to wyraz cichego luksusu, odcień został zaprezentowany w kolekcjach SS23 od Rejina Pyo, Givenchy i Bottega Veneta. Niezależnie od tego, czy jest to pełna stylizacja czy efektowna torebka, najlepsi kreatorzy biorący udział w Kopenhaskim Tygodniu Mody nosili delikatne odcienie pastelowej żółci.