Coraz więcej konfliktów w rosyjskich rodzinach. Efekt wojny w Ukrainie

Odmienne spojrzenia na konflikt w Ukrainie

Dokładny obraz tego, co myślą Rosjanie na temat inwazji na Ukrainę nie jest możliwy do zbadania m.in. przez państwowy zakaz wygłaszania opinii dyskredytujących wojsko i jego działania. Opublikowana przez niezależną rosyjską grupę badawczą w listopadzie 2022 r. ankieta pokazuje podział pokoleniowy w podejściu do tego tematu – aż 75 proc. osób powyżej 40. roku życia popiera wojnę, z kolei w grupie 18-24 lata to już 62 proc. ankietowanych.