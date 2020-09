Córka Anny Kournikovej i Enrique Iglesiasa robi furorę na Instagramie. "Wimbledon, nadchodzę…"

"Wimbledon, nadchodzę…"

"Wimbledon, nadchodzę…" - napisała 39-letnia Kournikova w podpisie do zdjęcia, dodając wiele emotikonów z rakietą tenisową. Mary ma słodki rosyjski przydomek Masza – tak właśnie mówią na nią rodzice.

Enrique Iglesias i Anna Kournikova są szczęsliwymi rodzicami

Kournikova i wieloletni partner Enrique Iglesias powitali Mary na świecie 30 stycznia. To ich trzecie dziecko. Są też rodzicami 2,5-letnich bliźniaków - Nicholas i Lucy. Para często pokazuje swoje pociechy w mediach społecznościowych.

W jednym z wywiadów Iglesias powiedział, że przejście bliźniaków do roli starszego rodzeństwa poszło "bardzo gładko". Z tego co mówi piosenkarz, Nicholas i Lucy "naprawdę uwielbiają" mieć młodsze rodzeństwo. "Jest różnica dwóch lat, więc trochę się przestraszyłem. Mam dwa psy, więc w moim domu panuje chaos. Kiedy po raz pierwszy wróciliśmy do domu z Maszą, pomyślałem: "Jak wszyscy zareagują?". Na szczęście wszystko się udało i teraz tworzą szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Nicholas i Lucy byli pierwszymi dziećmi zarówno piosenkarza i byłej zawodowej tenisistki.