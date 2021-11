"Córka jest zdrowa, a nie może nawet wyjść na spacer". Rodzice narzekają na ciągłe kwarantanny

- Mam 13-letnią córkę i syna w czwartej klasie podstawówki. O ile wrzesień przyniósł nam nadzieję na powrót do normalności, to teraz ponownie mamy do czynienia z zamykaniem dzieci w domach. W ciągu czterech tygodni moje dzieci odbyły kwarantannę po dwa razy każde. Najpierw córka poszła na 5 dni, a kiedy tylko wróciła do szkoły, do domu odesłano mi syna. Od tego tygodnia znowu kolejna kwarantanna i tak co chwila. Żyjemy w ciągłym stresie i niepewności - opowiada kobieta, która jako pracująca mama nie ma możliwości zapewnienia małoletnim nadzoru podczas zdalnych zajęć.