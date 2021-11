Paraliż w szkołach? Mamy komentarz MEiN

- Dla porównania 8 listopada 2019 r. ok. 8,3 tys. nauczycieli przebywało na zwolnieniu lekarskim, w roku bieżącym jest to ok. 8 tys. Według stanu na 17 listopada br. ok. 96% uczniów nadal uczy się stacjonarnie w szkole. Szkół lub przedszkoli, które w całości przeszły na naukę zdalną jest tylko 191 w skali kraju. W naszej opinii nie ma na razie ryzyka paraliżu pracy szkół - kwituje rzeczniczka.