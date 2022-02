Córki Katarzyny Figury dorastają. Przypominają znaną mamę?

Sama gwiazda nie może do końca uwierzyć, że córki tak szybko dorastają. Koko skończy w tym roku 20 lat. Na Instagramie Katarzyny Figury niedawno pojawił się wpis, dzięki któremu wiemy, jak obecnie wygląda starsza z córek aktorki. Trzeba przyznać, że Koko jest niesamowicie podobna do mamy. Na głowie 20-latki możemy zobaczyć gęste loki, bardzo podobne do tych, które niegdyś nosiła pani Katarzyna.