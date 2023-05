Coś miłego dla obecnej i przyszłej, czyli jak sprawić, by Dzień Matki był wyjątkowy

A może miłosny motyw w bardziej dosłownej wersji? Słowo "Love" – podobnie jak serce – ma wiele znaczeń i odcieni. Kochać można przecież każdego, i to na wiele sposobów, ale nie da się zaprzeczyć, że miłość łącząca matkę i dziecko jest absolutnie wyjątkowa. Mama z pewnością będzie szczęśliwa i wzruszona na widok biżuterii z napisem "Love". To miłosne wyznanie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do naszych intencji – wyraża miłość w najszczerszy i najprostszy sposób. Liczne biżuteryjne dodatki od serca z napisem "Love" znajdziesz w ofercie marki Apart.