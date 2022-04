Czarne sneakersy - mniej popularne od białych, a równie uniwersalne

Skoro czarne sneakersy w rankingu popularności pozostają w tyle za swoimi białymi odpowiednikami, warto wymienić ich wszystkie zalety. Czarne buty sportowe nie tylko dorównują swoim białym odpowiednikom, ale w niektórych kwestiach nawet biją je na głowę. Zacznijmy od podobieństw. Zarówno czarne, jak i białe sneakersy są uniwersalnymi butami, które nie podlegają kapryśności trendów. Inwestując w jedną, dobrej jakości parę, mamy pewność, że będziemy mogli z niej korzystać przez lata. Czerń i biel to dwa kolory, które pasują do wszystkiego. To stylizacyjna zasada znana i stosowana od lat. Dotyczy nie tylko ubrań, ale i dodatków, w tym butów. Dlatego zarówno czarne, jak i białe sneakersy z powodzeniem założysz do stylizacji w każdym kolorze. Możesz je także nosić przy różnych okazjach. Bez względu na to, czy idziesz do pracy, czy na spacer. Czy masz na sobie dżinsy, czy krótką sukienkę. Czy pada deszcz, czy świeci słońce – klasyczne sneakersy (bez względu na kolor) sprostają każdej okazji i sprawdzą się przy każdej pogodzie. W deszczowe i zimne dni najlepiej sprawdzą się modele skórzane, które nie przemokną i nie będzie w nich zimno. Z kolei w ciepłe dni dobrze spiszą się lekkie buty z niemal przewiewnego materiału, w których stopy się nie spocą. Takie lekkie modele świetnie wyglądają ze zwiewnymi sukienkami i szortami – idealne dopełnienie letniego look’u.