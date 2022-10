Czas (bez) brwi. Oto najbardziej kontrowersyjny trend nachodzącego roku

Makijaż "no brow"

Brwi utlenione do koloru skóry z pewnością przyspieszają poranny makijaż, a ponadto skupiają uwagę na oczach, które pozbawione "oprawy", wydają się bardziej wyraziste. Ten trend optycznie wydłuża czoło i zmienia rysy twarzy. Warto doszukać się tutaj drugiego dna. Nie istnieje jeden kanon piękna, a brak bujnych brwi nie stanowi defektu. "No brow" to tendencja, która może wesprzeć osoby pozbawione brwi - między innymi w wyniku chorób - i pomóc im poczuć się pięknie.