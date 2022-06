Kim Kardashian zniszczyła kultową suknię Marilyn Monroe? Do sieci trafiły niepokojące zdjęcia kreacji

Kim Kardashian w sukni Marilyn Monroe wzbudziła mieszane uczucia

Oczy wszystkich zwrócone był w stronę Kim Karashian, która założyła oryginalną suknię Marilyn Monroe, w której aktorka śpiewała w 1962 roku "Happy Birthday" prezydentowi Johnowi F. Kennedy’emu. Celebrytka wypożyczyła kultową kreację od firmy Ripley's Believe It or Not!, która w 2016 roku kupiła ją na aukcji za prawie pięć milionów dolarów. Na co dzień suknia znajduje się w skarbcu w muzeum na Florydzie.