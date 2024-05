Czas celebracji rodzinnych więzi

Przełom maja i czerwca to czas wyjątkowy i szczególnie cenny dla rodzin. To właśnie wtedy, w odstępie niespełna tygodnia obchodzimy dwa bliskie sobie (tak w kalendarzu, jak i symbolicznie) święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka. To doskonała okazja do celebracji więzi, które łączą matki z ich pociechami.

Sprawmy, by te dni pełne były nie tylko prezentów, ale przede wszystkim wyrażania głębokich uczuć i wdzięczności. Wykorzystajmy je jako pretekst, aby głośno i wyraźnie obwieścić miłość i docenić matczyne poświęcenie, nieoceniony trud, troskę i czułą opiekę, w które każdego dnia wkłada całe serce. Fetujmy radość i niewinność dzieciństwa, dziękując naszym dzieciom za wszystkie chwile szczęścia, które nam dają. Spędźmy wspólnie czas na rozmowach, wspomnieniach i śmiechu. Zwolnijmy, odłóżmy codzienne obowiązki i telefony (!) na bok, by w pełni skupić się na tym, co w życiu najważniejsze – rodzinie.

Planując podarki dla najbliższych, pomyślmy o biżuterii. Za jej pomocą nie tylko dajemy coś pięknego, ale tworzymy trwałe symbole naszej miłości i przywiązania, które będą towarzyszyć nam każdego dnia przez długie lata. Zapraszamy do wybrania tego idealnego prezentu, który wyrazi wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć, ale nie zawsze odnajdujemy odpowiednie słowa.

Ambasadorka marki Apart Monika Bagárová w biżuterii z kolekcji Beads; Apart.pl © materiały partnera

Dla mamy

Jeśli szukasz idealnego prezentu dla mamy, biżuteria z oferty Apart może być doskonałym wyborem, oferując szeroki zakres możliwości dostosowanych do różnych gustów. Przykłady? Służymy!

Kolekcje takie jak Beads czy Charms pozwalają na indywidualne komponowanie biżuterii, co jest świetną opcją, jeśli chcesz stworzyć coś wyjątkowego i osobistego. Można wybrać gotowe kompozycje lub samodzielnie zestawić elementy takie jak zawieszki z sercem, nieskończonością czy kwiatami – w zależności od upodobań mamy.

Możliwa jest również personalizacja poprzez grawerunek, która dodaje biżuterii dodatkowo osobistego charakteru, czyniąc prezent jeszcze bardziej specjalnym i unikatowym. Apart oferuje możliwość grawerowania na wybranych wzorach biżuterii, w tym zawieszkach i bransoletkach​.

A może coś genialnego w swojej prostocie? Biżuteria zawierająca napis "mama" lub inne motywy związane z macierzyństwem, takie jak serca czy symbol nieskończoności, stanowi wzruszający i piękny prezent, który z pewnością sprawi radość każdej rodzicielce. Są to często delikatne naszyjniki, kolczyki czy bransoletki dostępne w złocie lub srebrze​, proste, minimalistyczne albo bogato zdobione kamieniami szlachetnymi bądź cyrkoniami​. Wybór należy do ciebie!

Warto wziąć pod rozwagę także kolekcję Love Love, która oferuje biżuterię z motywami będącymi jasnym sygnałem o ogromie miłości, jaką darzymy mamę.

W Apart znajdziesz także puzderka na łańcuszku. Niezależnie od tego, czy będzie to złota, czy też srebrna zawieszka, minimalistyczna czy bogato zdobiona, w stylu vintage czy nowoczesnym – puzderko docenią nie tylko osoby sentymentalne czy wrażliwe. Można w nim bowiem umieścić i zawsze mieć przy sobie np. zdjęcie najbliższych.

Uzupełnieniem biżuteryjnego upominku mogą być dodatkowe akcesoria, jak szkatułka na biżuterię, zwłaszcza gdy chcemy podarować coś, co nie tylko będzie piękne, ale i praktyczne. Jak każda mama, prawda?

Jeśli nie jesteś pewien, co dokładnie spodoba się mamie, karta podarunkowa może być dobrym rozwiązaniem. Pozwala ona obdarowanej osobie na samodzielny wybór prezentu według własnych preferencji. Apart oferuje karty podarunkowe w różnych nominałach, w wersji elektronicznej bądź fizycznej karty, co daje dużą elastyczność.

Jeżeli potrzebujesz więcej inspiracji, zajrzyj na stronę: https://www.apart.pl/bizuteria/okazje/dla-mamy

Biżuteria dziecięca, smartwatche i zegarki marki AM:PM; Apart.pl © materiały partnera

Dla najmłodszych

Jeżeli wydaje ci się, że biżuteria nie jest odpowiednim prezentem dla najmłodszych, najwyraźniej nie widziałaś/eś jeszcze, co do zaoferowania ma Apart. Fantazyjne wzory, mnóstwo kolorów, motywy uwielbiane przez dzieciaki, jak bohaterowie z ulubionych bajek czy zwierzęta.

Dla młodych dam Apart przygotował szeroką gamę kolczyków, w tym np. modele ze złota bądź srebra z cyrkoniami, wielobarwną emalią oraz tematycznymi motywami, takimi jak ptaki, jednorożce, misie, motyle, biedronki, Myszka Minnie czy… dziesiątki innych!

Można sięgnąć także po różnorodne naszyjniki i zawieszki dla dzieci, które będą tak osobistym, jak i stylowym prezentem. Polecamy uwadze zwłaszcza kolekcję Disney by Apart – pełen ikonicznych postaci z bajek, które od ponad 100 lat bawią kolejne pokolenia, a teraz rozgościły się na wyjątkowej biżuterii dla najmłodszych.

Stawiasz na coś bardziej praktycznego? W Apart nie brakuje nowoczesnych i funkcjonalnych gadżetów jak smartwatche dla chłopca i dla dziewczynki oraz zegarki AM:PM, które doskonale łączą technologię z modnym designem. Nie tylko pomagają dzieciom w organizacji dnia, ale także mają funkcje, które uatrakcyjniają codzienne czynności, jak krokomierze, monitory snu czy alarmy.

Biżuteria i zegarki z linii Teens; Apart.pl © materiały partnera

Dla nastoletnich starszaków

Dla nastoletnich miłośników biżuterii Apart oferuje szeroki wybór stylowych dodatków, które idealnie wpasowują się w młodzieżowe trendy.

Wśród nich znajdziemy zegarki AM:PM i Elixa. Modele AM:PM charakteryzują się odważnymi kolorami i nowoczesnymi paskami, podkreślając indywidualny styl nastolatka. Z kolei zegarki Elixa to eleganckie modele, które mogą dodać szyku każdej stylizacji​.

W nastoletniej szkatułce doskonale odnajdą się też bransoletki z kolekcji Charms czy Beads, które pozwalają na samodzielne tworzenie unikalnych kompozycji z ulubionymi zawieszkami. Jest to idealna opcja dla kreatywnych nastolatek, które lubią personalizować swoje dodatki​.

Z kolei biżuteria z trendującymi motywami łapaczy snów, ręki Fatimy, Yin Yang czy astrologicznymi będzie doskonała dla nastolatek, które cenią sobie elementy związane z naturą i romantyzmem. To delikatne i modne akcenty, które świetnie komponują się z młodzieńczymi stylówkami​.

To tylko kilka z licznych inspiracji, jakie przygotował na Dzień Dziecka Apart. Sprawdźcie sami i wybierzcie coś, co dodatkowo uświetni te wyjątkowe wiosenne dni celebracji więzi rodzinnych.

