Czerwona galanteria. Dodaje pazura, nadaje wyrazu, podkreśla temperament

Galanteria w czerwieni

Galanteria to ważny akcent stylu i może być prawdziwym bohaterem stylizacji. Eleganckie torebki, paski, etui na dokumenty czy okulary, wizytowniki, rękawiczki i portfele powinny (choć niestety nie zawsze mają) duże znaczenie dla każdego, komu zależy na dobrym stylu w każdym detalu. Na dobry efekt ma wpływ każdy detal, nie tylko to, co najbardziej widoczne. Niektóre dodatki omijamy przy doborze dodatków do stroju i skupiamy się np. tylko na butach i torebkach. Warto jednak wykorzystać je po to, aby dopełnić całości stroju.