Czy damski portfel musi być czerwony? Damskie portfele zazwyczaj odróżniają się od męskich za sprawą swojej wielkości, designu i koloru. Najbardziej popularny jest wśród nich oczywiście model czerwony, prostokątny. Dlaczego tak się dzieje i jakie jeszcze portfele mają do wyboru kobiety? Podziel się (Materiały prasowe) Czerwień jako symbol Kolor czerwony ma w naszej kulturze - a także w wielu innych - bardzo bogate znaczenie symboliczne. Kojarzy się z witalnością, życiem, ale także krwią. Przypomina ogień i budzi skojarzenie z żywiołowością. Często utożsamiany jest z pięknem, atrakcyjnością i kobiecym magnetyzmem. A przede wszystkim to kolor miłości. Czerwień to oczywiście także barwa bogactwa. Kojarzy się z królewskimi insygniami władzy i szatami, ale również z prezentami. W końcu to właśnie one często pakowane są w czerwony papier lub przyozdobione czerwoną wstążką. W niektórych kulturach wręcz nie wypada ofiarować prezentu w innym opakowaniu niż czerwone. Zgodnie z ludowymi podaniami jest to także barwa ochronna, która odpędza złe uroki. To właśnie po to, aby nie zostały rzucone na dziecko, do dziś często zawiązuje mu się czerwoną wstążeczkę na ręce lub przy wózku i łóżeczku. Czerwony portfel także ma symboliczne znaczenie Biorąc pod uwagę, jak bogate znaczenie ma sama barwa, można się spodziewać, że przedmiot, który ją posiada, także nabiera specjalnego znaczenia. Nie inaczej jest w przypadku portfela. Czerwony kojarzony jest ze szczęściem i bogactwem osoby, która go posiada. Nawiązuje do otrzymywanych pieniędzy, ale i do tego, ile można za nie kupić, by obdarować innych. Automatycznie wydaje się też ładny - często ładniejszy od pozostałych. "Magiczne" skojarzenia sprawiają, że czerwony portfel staje się strażnikiem pieniędzy. Odpędza złe uroki, które mogłyby sprawić, iż gotówki zacznie brakować. Wydaje się zmniejszać ryzyko ich kradzieży czy zgubienia. Dlaczego najlepszy dla kobiet? Czerwony portfel damski skórzany wygląda ekskluzywnie w rękach każdej kobiety, podnosząc jej rangę w oczach innych osób. Ta żywa barwa wydaje się też idealnie współgrać z kobiecymi cechami charakteru: ciepłem, emocjonalnym i żywiołowym podejściem do życia, a także z ich wrodzoną intuicją. Nawet nie znając symbolicznych znaczeń podanych powyżej, większość pań podświadomie wyczuwa, dlaczego czerwony będzie dla nich najlepszy. Warto także pamiętać, że czerwień kojarzona jest z kobiecością i atrakcyjnością. Niemal zawsze płeć piękna wybiera sukienki czy dodatki (buty, torebki, paski) w tym kolorze, jeśli chce zwrócić na siebie uwagę mężczyzn i podkreślić seksapil. Nic więc dziwnego, że i czerwone portfele dołączają do tej kolekcji dodatków. Ich właścicielki wydają się po prostu bardziej atrakcyjne, odważniejsze i bardziej przebojowe niż ich koleżanki, które zdecydowały się na stłumione barwy. A przecież w dzisiejszych czasach, pełnych bizneswomen, mało która przedstawicielka płci pięknej chciałaby zostać "szarą myszką".