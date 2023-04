Czy święcenie pokarmów w kościele jest obowiązkowe? Odpowiedź zaskakuje

Czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła?

Wielka Sobota, czyli dzień, w którym wielu uda się do kościoła, nie jest wpisana na listę świąt nakazanych. W Wielką Sobotę nie trzeba więc iść do kościoła ze święconką, choć jak najbardziej można to zrobić. Tego dnia nie odprawia się "specjalnej mszy", w której księża święcą koszyki z pokarmami, a odprawiana jest jedynie wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej, która jest traktowana jako msza niedzielna. Oznacza to, że jeżeli udacie się na mszę do kościoła w Wielką Sobotę, możecie ze spokojem odpuścić mszę niedzielną.