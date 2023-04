Nigdy nie wkładaj do święconki. Wiele osób nie ma tej wiedzy

W VIII wieku koszyczki wielkanocne były naprawdę imponujących rozmiarów, a to dlatego, że wówczas wkładano do nich wszystkie produkty, które miały zostać spożyte w trakcie Niedzieli Wielkanocnej. Wkrótce potem uznano, że jedzenie powinno być symbolicznych rozmiarów i co najważniejsze, mieć symboliczne znaczenie.