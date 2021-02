Czy to alergia pokarmowa u niemowlaka? Sprawdź, jak ją rozpoznać!

Czy to alergia pokarmowa?

Po spożyciu przez pociechę produktów zawierających np. mleko zauważasz u swojego dziecka, że jego skóra jest sucha albo niemowlę ma kaszel? A może podobne objawy pojawiają się w przypadku zjedzenia posiłku zbożowego, zawierającego gluten? Jeśli tak, to dla własnego spokoju ducha weź pod uwagę konsultację z lekarzem pediatrą. Specjalista, po wykonaniu odpowiednich badań, może skierować małego pacjenta do alergologa. Jeśli alergia pokarmowa u twojej pociechy rzeczywiście zostanie zdiagnozowana, lekarz może zalecić zastosowanie diety eliminacyjnej. Polega ona na czasowym lub trwałym wykluczeniu niektórych alergizujących składników z codziennego jadłospisu maluszka.

Jak rozszerzać dietę maluszka?

Możesz kontynuować karmienie piersią, pod osłoną mleka mamy włączając do jadłospisu dziecka pierwsze nowości. Gdy w menu niemowlaka pojawiają się nowe posiłki, dobrym pomysłem będzie notowanie tego, co i kiedy włączasz do menu swojej pociechy. Śledzenie reakcji maluszka na nowe produkty może okazać się pomocne w wyłapaniu możliwej reakcji alergicznej.

Jak przygotowywać posiłki dziecku na diecie eliminacyjnej?

Ułatwieniem przy przygotowywaniu posiłków mogą być produkty stworzone specjalnie z myślą o maluszkach na diecie eliminacyjnej. Dobrym przykładem jest Nestlé SINLAC – produkt zbożowy bez glutenu, soi, laktozy czy mleka. Występuje on również w nowszej wersji jako Nestlé SINLAC bez dodatku cukru*. Z jego pomocą możesz sporządzić zbożowy posiłek dla dziecka na diecie eliminacyjnej. To również wsparcie dla rodziców, którzy chcą zadbać o urozmaiconą dietę pociechy – produkt może z powodzeniem służyć jako pierwszy samodzielny posiłek zbożowy, jaki podamy dziecku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać go jako składnik innych dań – naleśniczków czy placuszków przygotowywanych dla dziecka. Nestlé SINLAC i Nestlé SINLAC bez dodatku cukru* to produkty wysokiej jakości. Należą do grupy żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci i spełniają rygorystyczne wymagania – wyższe niż te, jakie są stawiane żywności dla dorosłych. W przypadku produktów dla niemowląt i małych dzieci badany jest m.in. poziom metali ciężkich – kadmu, ołowiu, arsenu oraz pestycydów.