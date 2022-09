Czy wypada zmienić świadków na ślub i jak to załatwić?

– Na początku przystawaliśmy na propozycje zmian, które nam proponowali, bo wydawały się być racjonalne i nadal dla nas atrakcyjne. Ale z kolejnymi tygodniami okazywało się, że oni świetnie funkcjonują jako tandem… unicestwiający nasze marzenia, ale i wyliczenia! – dodaje z żalem Natalia. - Uznaliśmy, że nas po prostu na to nie stać, a przede wszystkim nie jest to żadna pomoc, tylko dodatkowy i to spory problem. Powiedzieliśmy im to wprost, na co nasi, byli już świadkowie zareagowali tak, jakby… nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Trochę na zasadzie: nie to nie. Przekazali nam oficjalnie wszelkie sprawy, jak byśmy byli ich klientami i świetnie bawili się na naszym weselu! – dodaje, nie bez ironii, Jakub. – No oni są nie z naszej bajki… - kwituje Natalia - Albo my nie z ich! – podsumowuje Jakub.