Zmniejszyła żołądek, by wcisnąć się w suknię ślubną. Skutki były opłakane

Panna młoda pod presją

- Żyjemy w czasach, które niestety wciąż wymuszają dążenie do "ideału". A nasz mózg łatwo to chwyta, bo kocha skrajności. Natomiast nie da się być idealnym - tłumaczy Natalia Ziopaja, psycholożka i psychoedukatorka, prowadząca popularny profil na Instagramie @psychologiczne_ciekawosci. - Bardzo często zapominamy, by przyjrzeć się uważnie, czego my naprawdę chcemy. Ja często zadaję swoim podopiecznym pytanie: "Czy to, co robisz, robiłabyś również, gdyby nikt tego nie widział?". To daje do myślenia i często pada odpowiedź: "Chyba jednak nie, robię to dla innych".