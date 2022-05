Czyste zęby bez resztek pokarmu. Uzyskaj efekt jak u dentysty

Co wybrać?

Budowa irygatora jest bardzo prosta, ponieważ składa się on ze zbiornika na wodę, pompki elektrycznej oraz dyszy. W większości urządzeń można swobodnie regulować ciśnienie. Producenci często doposażają sprzęt w końcówki do pielęgnacji aparatów ortodontycznych i skrobaki do języka. Spotkacie zarówno irygatory stacjonarne, jak i przenośne. Te pierwsze mają większy zbiornik, ale nie zabierzecie ich ze sobą np. w podróż.