Dagmara Kaźmierska wspomina wakacje. Pokazała się bez mocnego makijażu

"Królowa życia" nie raz zaskoczyła swoich fanów

Kaźmierska nie pierwszy raz podkreśliła, że nie boi się wszelkich zmian wizerunkowych. Nie tak dawno celebrytka postanowiła nieco odświeżyć wygląd i wybrała się do fryzjera, gdzie przeszła niewielką metamorfozę. Dagmara postanowiła lekko podciąć włosy i odświeżyć kolor. Zamiast prostych pasm pojawiły się ładnie podkręcone fale oraz pięknie ułożona grzywka. Fanów mocno zaskoczył fakt, że decyzja o zmianie pojawiła się nagle - Kaźmierska, zamiast poczekać na powrót do kraju, gdzie udałaby się do sprawdzonego fryzjera, nie czekała z decyzją i wybrała się do salonu w Egipcie, gdzie wówczas spędzała wakacje.