Denise Richards była jedną z najpiękniejszych aktorek w Hollywood. Tak dziś wygląda

Karierę zaczynała jako modelka, reklamowała m.in. pomadki do ust. Później pojawiła się w kilku serialach, takich jak "Beverly Hills, 90210" czy "Świat według Bundych". Przełomem okazała się dla Richards rola w filmie science fiction "Żołnierze kosmosu", produkcja co prawda nie cieszyła się zbyt wielką popularnością, ale otworzyła młodej aktorce drzwi do dalszej kariery.