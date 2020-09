WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dla karmiących mam. Biustonosze, w których będzie ci wygodniej Stwierdzenie, że biustonosz do karmienia to zbędny wydatek to mit. Podobnie jak to, że taka bielizna jest droga i mało przydatna. Jeśli zależy ci na tym, aby po okresie karmienia biust wrócił do formy, a tobie i dziecku było wygodnie, zadbaj o to, aby w wyprawce poza rzeczami dla dziecka znalazł się odpowiedni model biustonosza. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bielizna dla matek karmiących ma inną konstrukcję od zwykłej (Istock) Biustonosz dla kobiet w ciąży i do karmienia Piersi w czasie ciąży i w okresie karmienia oraz po jego zakończeniu znacznie zmieniają wygląd, rozmiar i kształt. Kiedy zmienia się obwód pod biustem, możemy po prostu kupić przedłużkę na haftki. Inaczej postępujemy, jeśli powiększa się miseczka. W okresie ciąży biust zmienia się i rośnie nawet o kilka rozmiarów, dlatego wciskanie go w zwykły model bywa niemożliwe. Koszt nie jest tak wygórowany, jak jeszcze kilka lat temu. Ceny zaczynają się już od 50 zł, a w ofercie wielu producentów znajdują się zarówno proste, praktyczne modele, jak też zdobione i ładne. Biustonosz dla kobiety w ciąży — jaki wybrać? Paniom w ciąży, których piersi zaczynają się zmieniać, zaleca się lekkie i zabudowane biustonosze z elastycznych tkanin. Przypominają czasem krojem i materiałem biustonosze sportowe. Zwykłe, półusztywniane albo usztywniane modele nie sprawdzają się w tej roli, bo stają się za ciasne, biust nie mieści się w nich, a ty możesz odczuwać silny dyskomfort nawet po krótkim czasie ich noszenia. Po porodzie przyda się każde udogodnienie, a nawyknięcie do trybu życia mamy karmiącej warto sobie ułatwiać, nawet w najprostszy sposób, aby móc skupić się na dziecku i innych czynnościach pielęgnacyjnych. Dlatego dla kobiet, które już karmią, zaleca się staniki z odpinaną klapką, dzięki której łatwo wyjąć pierś i nakarmić dziecko, szybko zmienić wkładkę albo zebrać pokarm. Możliwość odpięcia klapki zamiast wyciągania piersi znad miseczki (co bywa trudne) jest sporym udogodnieniem. Pomoże nam w tym specjalny klips albo bieliźniany haczyk. Ramiączka pozostają na miejscu, a obydwie piersi nadal są podtrzymane. Biustonosz dla karmiącej kobiety Potrzeby karmiących mam zaspokoi częściowo elastyczny, nieusztywniany biustonosz, który zastąpi specjalny model. Warto mieć na uwadze, że manewrowanie jedną ręką, kiedy na drugiej trzymasz dziecko, bywa niewygodne, a w skrajnych przypadkach niebezpieczne, zwłaszcza przy bardzo małym dziecku. Modele specjalnie dla mam karmiących mogą okazać się wygodniejsze. Dodatkowo zwykły, bawełniany stanik albo nieusztywniany mogą nie sprostać drugiej ważnej funkcji: czyli podtrzymaniu nabrzmiałego biustu, który staje się znacznie cięższy. Bielizna dla mam Obfity biust karmiących kobiet podlega dużym zmianom. Wiele kobiet nie dba w wystarczającym stopniu o kondycję i pielęgnację piersi, dlatego po odstawieniu dziecka od piersi po prostu wraca do starych staników. Biust nie jest już taki sam, a efekt dopasowywania na siłę starego stanika bywa fatalny i dla piersi po prostu niezdrowy. Zarówno odpowiednia bielizna, jak i pielęgnacja, która zapobiega powstawaniu rozstępów, podrażnień i nadmiernej utracie jędrności jest wskazana, aby piersi zachowały odpowiedni kształt.