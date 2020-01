WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 5 desigualkolorowe ubraniatanie zakupy markoweporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 5 godzin temu Dla kobiet kochających kolory. Hity Desigual za niewielkie pieniądze "Ubierać ludzi inaczej" - ta myśl przyświecała Thomasowi Meyerowi, kiedy zakładał markę Desigual. Dziś indywidualizm i charakter tych ubrań sprzyja wyrażaniu siebie poprzez ubiór. Warto mieć swój styl, a nic nie podkreśli go tak, jak niepowtarzalne ubrania Desigual.

Kolorowe ubrania podkreślą osobowość (iStock.com) Wyjątkowe, kolorowe, inspirujące — ubrania Desigual Hiszpańska marka Desigual zdobywała nasze serca powoli. Najpierw pojedyncze ubrania pojawiały się w dużych sklepach internetowych oferujących odzież różnych marek. Z czasem poza klasycznymi spodniami i bluzkami pokrytymi kolorowymi wzorami kolekcje Desigual zaczęły się rozrastać. Teraz ich butiki odwiedzamy w galeriach, a bajecznie oryginalne ciuchy i dodatki od nich nosimy od święta i na co dzień. Jak malowany ptak Kolorowe nadruki i aplikacje, które podziwiamy na odzieży to znak rozpoznawczy marki Desigual. Tu nie ma miejsca na nudę, a jeśli pojawia się szarość, to tylko wtedy, kiedy pokryta jest bajkowo kolorowymi rozetkami, napisami lub szlaczkami. To odzież, którą można łączyć w śmiałe zestawy z innymi ubraniami w ciekawych kolorach i z oryginalnymi wzorami. Każdy, komu bliska jest etniczna stylistyka inspirowana tradycyjnym zdobnictwem czy egzotycznymi zakątkami, doceni barwny urok Desigual. Marka działa od 1984 r. i nadal zyskuje popularność. Początkowo w Polsce ich ubrania były w dość wysokich cenach, a za np. koszulę czy bluzkę damską musieliśmy sporo zapłacić, ale teraz ich produkty są bardziej dostępne i częściej obejmuje się je wyprzedażą. Nutka mody z południa Europy Siedziba marki mieści się w jednym z chętniej odwiedzanych przez turystów miejsc, w których napawamy się dobrą pogodą i słońcem przez większość roku – w Barcelonie. Zauważalny temperament, kolory inspirowane żywą, barwną naturą i kreatywne podejście do fasonów sprawiły, że ubrania Desigual wpadają w oko. Ich urok tkwi między innymi w śmiałym łączeniu wzorów, często na ciemnym tle, które dodatkowo podkreśla ich kształt i niebanalne kolory. Jeansowe dzwony z kolorową aplikacją albo płaszcz – prosty i czarny, ale za to pokryty różnymi wzorami. Możliwości jest wiele, a każde ubranie czy dodatek Desigual odmieni banalną z pozoru stylizację. Wyjątkowe, kolorowe, inspirujące Artyzm, bogate faktury, kontrasty – wszystko to oddaje styl ubrań Desigual. Boho, wpływy etniczne czy nawiązania do artystycznej cyganerii to tylko wybrane spośród skojarzeń, które przychodzą nam do głowy, kiedy odkrywamy ich produkty. Dużą zaletą kolorowych i wzorzystych ubrań jest fakt, że dobrane do prostych ubrań w minimalistycznym stylu "robią stylizację" bez dodatków. Oryginalne, charakterystyczne patchworki i gra kolorów to zabieg na tyle ozdobny, że niewiele więcej trzeba, aby stylowym ubiorem zrobić świetne wrażenie.