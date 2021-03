Dla pań i panów. Portfele na każdą kieszeń

Wysoka jakość materiału, solidne przeszycia i przede wszystkim funkcjonalny układ kieszonek – takie cechy powinien mieć idealny portfel, który ma za zadanie pomieścić wszystkie niezbędne elementy, a przy okazji świetnie wyglądać.

Oferta jest różnorodna, dlatego warto dobrze zastanowić się nad zakupem. Jeśli myślisz nad wymianą portfela lub wyborem prezentu dla bliskiej osoby, teraz nadszedł odpowiedni czas na zakup. Przemawiają za nim atrakcyjne ceny na najmodniejsze fasony.

Czy portfel to dobry pomysł na prezent?

Dobrej jakości skórzany portfel to uniwersalny upominek dla bliskiej osoby. Jeżeli nie masz pomysłu prezent, portfel będzie strzałem w dziesiątkę. Oczywiście nie oznacza to, że pierwszy lepszy model załatwi sprawę. Warto porównać modele dostępne w sklepach internetowych i wybrać taki, który będzie idealnie odzwierciedlać styl twój lub obdarowywanej osoby. Niezależnie od płci czy upodobań, uniwersalnym upominkiem będzie portfel utrzymany w stonowanych kolorach – czerni, brązie lub granacie.

Zwróć uwagę na jakość wykonania

Przy wyborze zarówno męskich jak i damskich portfeli liczy się przede wszystkim materiał, którego użyto do jego produkcji. Dobrej jakości skóra nie będzie się odkształcać nawet po wieloletnim użytkowaniu, natomiast model z niższej półki wykonany z wątpliwej jakości materiałów rozpadnie się po kilku miesiącach, zwłaszcza jeśli nici użyte do przeszyć będą kiepskiej jakości.

Portfele dla pań

Pamiętaj, że portfel do element galanterii, który docelowo ma służyć przez długie lata, dlatego powinien być w stanie pomieścić wszystkie niezbędne drobiazgi. Będą to nie tylko banknoty i monety, ale również dokumenty czy też szereg kart lojalnościowych poszczególnych sklepów. Warto pamiętać również o prześwitującej kieszonce na zdjęcia bliskich osób czy specjalne miejsce z łatwym dostępem, w którym schowasz kartę płatniczą.

Damskie portfele są z reguły znacznie większe od męskich, choć z powodzeniem znajdziesz również klasyczne portfele składane, które możesz nosić ze sobą bez torebki. Zmieszczą się w kieszeni spodni lub płaszcza, są wygodne i dyskretne. Mając go przy sobie uwolnisz się od torebki, więc doskonale nadaje się na zakupy.

Nieco większą i bardziej pojemną alternatywą są tak zwane "piórniki" czyli portfele z zamkiem błyskawicznym i charakterystycznymi kieszonkami ułożonymi na kształt "harmonijki". Praktyczne zapięcie sprawia, że możesz bez obaw wrzucić go do torebki wraz z innymi rzeczami. Nic się nie rozsypie.

Często widuje się również nieco większe i bardziej rozbudowane portfele w formie kopertówek. To rozwiązanie dla pań, które lubią mieć wszystko pod ręką, a dodatkowo chcą wyglądać elegancko. Mają o wiele większy stopień formalności niż piórniki czy portfele składane.

Modele dla panów

W przypadku męskich portfeli warto zastanowić się przede wszystkim nad tym, do jakiego stroju najczęściej planujesz go nosić. Elegancki portfel to wizytówka zadbanego mężczyzny, ale pokaźne, grube modele nie zawsze stanowią odpowiednie rozwiązanie, szczególnie w oficjalnym stroju.

Praktyczne portfele poziome to doskonałe rozwiązanie do mniej oficjalnego stroju. Są wygodne, bardzo lekkie i łatwo pomieścić w nich wszystkie niezbędne przedmioty. Jeśli wszystkie kieszonki nie będą wypełnione, portfel nie będzie zajmować wiele miejsca.

Portfel pionowy to rozwiązanie dla osób, które noszą wiele dokumentów stale przy sobie. Dowód rejestracyjny samochodu, karty lojalnościowe, a nawet paszport – wybierając duży portfel zastanów się, czy wszystko, czego potrzebujesz się w nim zmieści. Nie musisz obawiać się, że delikatne dokumenty powyginają się w kieszeni.

O wiele bardziej dyskretne i świetnie nadające się zarówno do garnituru, jak i bardziej luźnego stroju są portfele w wersji slim. Znajdziesz w nich jedynie kieszonkę na banknoty oraz kilka przegródek na karty. Pozbycie się miejsca na bilon, dodatkowych przeszyć i schowków sprawia, że portfel stanie się zauważalnie szczuplejszy i nie będzie się rzucać w oczy, gdy włożysz go do kieszeni marynarki czy spodni.

Choć obecnie w większości miejsc możemy płacić kartą, to wielu osobom trudno zrezygnować z banknotu i bilonu. Ten ostatni bywa szczególnie problematyczny, chyba że zdecydujesz się na klasyczną "podkówkę" czyli dyskretną bilonówkę, którą w każdej chwili możesz wsunąć do kieszeni i wyskoczyć na drobne zakupy.

Dobrej jakości skórzany portfel to oznaka dobrego stylu i elegancji. Dla wielu osób jest to obowiązkowy element garderoby, do którego przykładają bardzo dużą wagę. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się, który portfel będzie najbardziej odpowiadać potrzebom twoim lub bliskiej osoby.