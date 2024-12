"Do 170 paczek dziennie". Kurierka ujawnia przykre kulisy pracy

"Jedno słowo: równouprawnienie. Będziesz woziła i dźwigała tyle, co wszyscy, bez względu na płeć. Lepiej się zastanów".

Takie same słowa usłyszała Justyna tuż przed podjęciem się pracy kurierki. Jej mąż nie był na początku przekonany, czy to odpowiedni zawód dla niej.

- Im większe miasto, tym więcej paczek i pracy. Ja jeżdżę nie tylko po Olsztynie, ale i po okolicach, więc na zajęcia nie narzekam. Wczoraj miałam już do rozwiezienia 120 paczek, a to dopiero początek miesiąca - ujawnia.

Justyna największy problem ma zawsze z klientami, którzy - choć dostaną wcześniej powiadomienie o dostawie - nie są na to przygotowani.

- Nie mówię tu o osobach, które pracują poza domem, ale tych, które w SMS-ie zostaną poinformowani o planowanej godzinie dostarczenia przesyłki, a akurat wtedy postanowią wyjść z domu na zakupy. Czasem to bardzo opóźnia naszą pracę i zamiast skończyć o 17 czy 18, kończymy o 20 - tłumaczy.

- Bywało, że dotarłam do nich z paczkami np. dwa dni przed świętami, a oni, zamiast się cieszyć, zaczęli na mnie krzyczeć. "Jeszcze wolniej niech pani idzie", "Za takie tempo pracy to pani premii nie dostanie" - to tylko dwa z wielu przykładów. W większości przypadków padały od mężczyzn - oznajmia.