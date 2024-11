Żyła na 13 mkw. "Słyszałam każdy głos"

Jak tłumaczy Oliwia Walentynowicz, polskie prawo reguluje jednak kwestię minimalnej powierzchni, jaką musi mieć lokal mieszkalny. Od 2018 roku jest to 25 mkw. - Ale trzeba mieć na uwadze dwie kwestie - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ekspertka zauważa również, że niektórzy flipperzy, a także wynajmujący, dzielą mieszkania fizycznie, ale nie przeprowadzają podziału od strony prawnej. Oznacza to, że w księdze wieczystej dany lokal widnieje jako jedno większe mieszkanie, a jest wynajmowany jako trzy osobne lokale, np. ze wspólnym korytarzem.

W mikrokawalerce Julia posiadała najważniejsze rzeczy, takie jak małą kuchnię z płytą indukcyjną i minilodówką, rozkładaną sofę, małą szafę i niewielką łazienkę z prysznicem. W rozmowie z Wirtualną Polską mówi jednak, że do dziś nie wie, jak to wszystko zmieściło się na tak małej powierzchni. Razem ze swoim tatą nieraz zastanawiali się także, w jaki sposób zrobiono w każdej mikrokawalerce łazienkę.

- To było jakieś dwa lata temu, więc cena była jeszcze dobra. Mieszkam w Warszawie, a płaciłam 1800 zł plus media. Dziś za taką kwotę nie wynajmie się pokoju - dodaje.

Kiedy pytam, czy podczas mieszkania w mikrokawalerce było coś, co jej przeszkadzało, wymienia dwie rzeczy.

W ostatnim czasie obejrzała kilka mieszkań na wynajem, które są tzw. mikrokawalerkami. W rozmowie z Wirtualną Polską oznajmia, że na "zwyczajną" nie byłoby jej stać. Ceny wynajmu we Wrocławiu równają się z tymi, jakie możemy zaobserwować w innych większych miastach w Polsce. Trzeba mieć ok. 3,5 tys. zł.

- Rok do roku rosną. Wzrost cen pomiędzy tym a ubiegłym rokiem - w zależności od miasta - wynosi ok. 10 proc. Wpływ na to ma przynajmniej kilka rzeczy: sytuacja gospodarcza, w tym inflacja, wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, jak i napływ osób spoza naszego kraju, które zdecydowały się na mieszkanie w Polsce - mówi.