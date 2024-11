Do której godziny można pić kawę? Lekarka stawia sprawę jasno

Dr n.med Magdalena Cubała opublikowała na Instagramie nagranie, z którym powinien się zapoznać każdy wielbiciel kawy. - Kawusia, wszyscy uwielbiamy ją pić, nawet przez cały dzień na okrągło - mówi na Instagramie ekspertka. Jak się okazuje, jeżeli nie chcemy mieć problemów ze snem, napój powinniśmy pić do określonej godziny. - To samo dotyczy wszystkich innych drinków kofeinowych, na przykład niecierpianej przeze mnie coca-coli - tłumaczy ekspertka.

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez parującej filiżanki (a nawet kilku) kawy. Bardzo istotne jest jednak to, aby zwracać uwagę, kiedy sięgamy po ostatnią porcję napoju w ciągu dnia. Przed negatywnymi skutkami picia kawy zbyt późno opowiedziała dr n.med Magdalena Cubała.

