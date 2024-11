Pijesz herbatę o tej porze? Popełniasz błąd

Herbata, szczególnie z odpowiednimi dodatkami jak imbir i miód, potrafi rozgrzać nas w sezonie jesienno-zimowym. Niestety nie nadaje się do spożycia o pewnej porze dnia. Jeżeli wypijamy wówczas kubki z parującym płynem, narażamy się na dotkliwe skutki uboczne. Co warto wiedzieć o herbacie?

Sięgamy po herbatę rano? To dobre wyjście, pod warunkiem że nie spożywamy jej na czczo . Napój ten wypity na pusty żołądek może spowodować mdłości oraz nudności. Warto też odnotować, że zbyt dużo wypitej herbaty może przyczynić się do drżenia rąk, bólów głowy oraz zwiększonej nerwowości.

Skoro wieczorem lepiej wybrać napar ziołowy lub herbatę owocową, kiedy korzystnie jest sięgnąć po klasyczny kubek czarnej czy zielonej? Idealnie, jeżeli wypijemy herbatę ok. godziny po spożytym posiłku. Optymalna godzina na herbatę to 4-5 po południu. Wówczas nie narobimy sobie problemów z zasypianiem, ale odpowiednio nawodnimy organizm przed snem. Jeżeli nie pijemy kawy, możemy sobie pozwolić na wypicie czterech filiżanek herbaty dziennie. W przeciwnym razie ograniczmy się do dwóch.