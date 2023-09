Do napoju wpadła muszka? Ekspertka tłumaczy, czy możesz go wypić

Kiedy na zewnątrz panuje piękna pogoda i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, wielu z nas decyduje się na piknik. Niestety zapach jedzenia i picia szybko przyciąga owady. Nawet gdy próbujemy je odgonić, zdarza się, że pojedyncze egzemplarze wpadną do napoju. Co zrobić w takim przypadku?