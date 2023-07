W mig otworzysz zassany słoik. Trik podbija TikToka

Pasteryzacja żywność to popularny sposób, by jedzenie mogło zachować świeżość przez długi czas. Szczelne zamknięcie chroni przed dostaniem się do jedzenia drobnoustrojów, które mogłyby rozpocząć proces gnilny. Zabezpieczenie stanowi nakrętka, która nierzadko sprawia problem, gdy chcemy otworzyć słoik. Okazuje się, że jest prosty patent, by odkręcić ją zupełnie bez użycia siły.