Do ślubu poszły w sukience z lumpeksu. "Gdybym zobaczyła ją w salonie, także byłaby moja"

Suknia ślubna to często najdroższa kreacja w życiu. Zazwyczaj kosztuje kilka tysięcy złotych, a po weselu zostaje powieszona w szafie lub oddana do komisu. Przybywa jednak panien młodych, które za swoje wymarzone sukienki zapłaciły grosze. Jak to możliwe? W poszukiwaniu "tej jedynej" ruszyły do lumpeksu.