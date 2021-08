Para młoda przyleciała na wesele helikopterem. "Wszyscy wyjęli telefony komórkowe"

Pokaz gimnastyczki, alpaki i ogród japoński. Czy może tradycyjna, polska biesiada?

Ekspertka od organizacji wesel wyznaje, że do nietuzinkowych atrakcji należą aktualnie alpaki na weselu. – To "maskotki" weselne. Te zwierzęta, lubią przebywać w towarzystwie człowieka. Ja współpracuje z fundacją, która zarobione w ten sposób pieniądze przeznacza na wyżywienie dla alpak. Goście robią sobie zdjęcia ze zwierzętami, sesje plenerowe. Oczywiście jest to ogromna atrakcja dla dzieci – mówi Ilona Jabłońska.