Doda o kreacji w Sopocie. Opublikowała wymowny komentarz

Doda pojawiła się nie tylko w roli wokalistki, ale także jako prowadząca wydarzenie. Fani artystki mogli podziwiać ją w kilku kreacjach, w tym w srebrnej mini i czarnej, skórzanej kreacji wykonanej z pasków. Jednak ta najbardziej zakrywająca ciało, przypadła do gustu telewidzom. Piosenkarka postanowiła odnieść się do oceny jej kreacji na Instagramie.

"Jak się ma figurę jak petarda to szkoda zakrywać. Mnie to motywuje, bo wiem, ile trzeba wysiłku i samodyscypliny, żeby to osiągnąć. A scena to scena ma być zaskakująco" - napisała Cleo.