Dodaj jeden do słoika. Lepszych kiszonych nie jadłeś

Ich przygotowanie jest banalnie proste. Zagotuj trzy litry wody, a następnie ostudź ją do 40 stopni Celsjusza. Wsyp do niej trzy łyżki soli. Najlepsza będzie sól morska albo sół drobnoziarnista, niejodowana. Kiedy woda ostygnie, czas na przygotowanie kiszonki. Na dno wrzuć część czosnku, kopru i chrzanu. Następnie, przykryj je ogórkami i połóż na nie resztę zestawu do kiszenia. Czynność powtarzaj do całkowitego zużycia wszystkich produktów. Na końcu, wlej do naczynia wodę z solą i przykryj naczynie niewielkim talerzykiem. Po dwóch dniach otrzymasz pyszne ogórki małosolne, a po dziesięciu - kiszone.