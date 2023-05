Masaż twarzy ogórkiem kiszonym. Ekspertka tłumaczy fenomen

O ile świeży ogórek na twarzy wydaje się w rozsądnym rozwiązaniem, o tyle ten kiszony wzbudza pewien niesmak. W końcu ma on specyficzny zapach, bowiem do kiszenia używany jest m.in. czosnek. Jednak to właśnie w ogórku kiszonym znajduje się kwas mlekowy, składnik, który ma zbawienne działanie dla skóry. W niewielkim stężeniu wykazuje on silne działanie nawilżające, jednak w większym stężeniu, rozpulchnia on skórę i delikatnie złuszcza martwy naskórek. Można znaleźć go w wielu kosmetykach, zwłaszcza tych przeznaczonych do skóry trądzikowej i odwodnionej.