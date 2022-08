Dodaj kilka kropel do prania. Zapach stęchlizny zniknie

Proste sposoby na odświeżone ubrania

Do pralki warto wsypać także sodę oczyszczoną. Proszek doskonale usuwa zapach stęchlizny z tkanin. Wystarczy dodać go do dozownika i włączyć program z wysoką temperaturą. Jeśli ubrania mocno przesiąknęły zapachem stęchlizny, dobrym sposobem będzie wykonanie wstępnego prania z użyciem białego octu. Do miski z ciepłą wodą wlejcie jedną szklankę cieczy i zostawcie tkaniny na kilka godzin w roztworze. Po tym czasie wypierzcie je w pralce, a następnie dokładnie wysuszcie.