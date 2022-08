Włóż chusteczkę nawilżaną do pralki. Efekt cię zaskoczy

Wydaje się, że pranie to jeden z prostszych obowiązków, jakie wykonujemy w domu. Wystarczy posortować kolorystycznie ubrania, sprawdzić zawartość kieszeni w spodniach, włożyć do pralki, dodać dedykowane detergenty i gotowe. Jednak czasem to nie wystarcza, z czego szczególnie miłośnicy ciemnych ubrań i właściciele zwierząt domowych doskonale zdają sobie sprawę.