Ten element garderoby pierzemy za rzadko. "Obrzydliwe"

Według wskazówek zamieszczonych na nagraniu, konsumenci powinni wrzucać biustonosze do pralki co trzy-cztery założenia, a skarpety po każdym założeniu. Koszule możemy nosić mniej więcej dwa do czterech razy, piżamy maksymalnie pięć, a dżinsy aż dziesięć razy. Pościel natomiast powinna być prana co dwa tygodnie, a ręczniki raz lub dwa razy w tygodniu.