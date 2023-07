Dodaj odrobinę do ciepłej wody. Nie poznasz własnych pięt

Jest jednak jeszcze jeden produkt, który pomoże ci w walce z opuchlizną. To gorzka sól, nazywana także solą Epsom. Składa się ona głównie z siarki i magnezu. Działa przeciwzapalnie, odtruwająco, antybakteryjnie i co najważniejsze, ułatwia pozbycie się opuchliny, a do tego, rozluźnia mięśnie. Wystarczy wsypać ją do kąpieli, która powinna trwać co najmniej 20 minut. Efekt zauważysz tuż po jej zakończeniu.