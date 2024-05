Dodaj do wody i przetrzyj płytki. Będą jak nowe

Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu. To właśnie tutaj zaczynasz i kończysz dzień. Na pewno chcesz, żeby panował w niej ład i porządek. Zazwyczaj sprzątanie łazienki nie zajmuje wiele czasu. Chyba że trzeba wyczyścić kafelki... Czym czyścić płytki łazienkowe, żeby były lśniące? Poznaj przepis na domowy płyn do kafli łazienkowych, a przywrócisz im dawny wygląd.