Doomscrolling. Wyszukiwanie w sieci negatywnych informacji elektryzuje ludzi

Z badań naukowych wynika, że negatywne informacje źle wpływają na samopoczucie. W czasopiśmie naukowym "Review of General Psychology" pojawiło się wyjaśnienie, że w takich chwilach ludzie z jednej strony czują przywiązanie do tego, żeby wiedzieć co się wokół nich dzieje, a z drugiej czują się osaczeni. Badacze porównują ten stan do momentu, gdy jesteśmy świadkami wypadku i trudno jest nam odwrócić wzrok, choć dzieje się tragedia.