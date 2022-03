Dorota przyjęła trzy rodziny z Ukrainy. Tak wygląda ich wspólne życie

- Obawiam się, że to prowadzi do tego, że z jednej strony te kobiety chcą tu pracować, a z drugiej strony myślą, że to nie ma sensu, bo przecież zaraz wrócą do domu. Myślą, że nie ma potrzeby rozpoczynać w Polsce drugiego życia, skoro tam zostały ich domy i mężczyźni. Przeraża mnie to, co będzie za miesiąc, bo nikt nie wie, co się wydarzy na pewno. Przyjechały naładowane dobrą energią, że uratowały dzieci, uciekły od wojny, ale pytanie, co dalej… - martwi się gospodyni domu.