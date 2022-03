Błyskawicznie przybywa ukraińskich dzieci w szkołach. "Życie społeczne zmniejszy ich traumę"

– Młodsze dzieci w szczególności przyszły do klas z pozytywnym podejściem i wyobrażeniem, że będzie jak w poprzedniej szkole. Starsze dzieci są zaś pełne obaw, zdystansowane, obserwują i potrzebują więcej czasu, aby się wdrożyć. Musimy pamiętać, że to nie tylko dzieci, które uciekły zanim odczuły wojnę, ale też te, które siedziały w piwnicach, metrze, ruinach domów, do których strzelano jak uciekały. Dzieci, które widziały śmierć i zgliszcza – zauważa nauczycielka Beata Wermińska. I dodaje: wiedza z konkretnych przedmiotów szkolnych nie może być najważniejsza , bo celem musi być ocalenie najpierw dusz i serc. Co jej zdaniem jest teraz najbardziej potrzebne w placówkach szkolnych? – Marzyłby mi się nauczyciel wspomagający z językiem ukraińskim w każdej klasie i psycholog w placówce. Na początek to moim zdaniem wystarczy. A i zdrowy rozsądek. Dużo zdrowego rozsądku – mówi.