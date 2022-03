Anna Kalczyńska komentuje występ rosyjskiej dziennikarki. "Daliśmy się wszyscy nabrać"

Anna Kalczyńska odniosła się na prośbę obserwatorów na Instagramie do występu Mariny Owsiannikowej w rosyjskiej telewizji państwowej Kanał 1. Owsiannikowa, która usłyszała właśnie wyrok za protest na wizji, otrzymała stosunkowo niewielką karę, przez co podejrzewa się, że była to "ustawka".